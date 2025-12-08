Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Versuchter Aufbruch eines Vape-Automaten
Wilhelmshaven (ots)
Am 07.12.2025, gegen 21:53 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter im Bereich der Schillerstraße, die Scheibe eines dort aufgestellten Vape-Automaten einzuschlagen. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und alarmierte umgehend die Polizei. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.
