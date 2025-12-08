PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Versuchter Aufbruch eines Vape-Automaten

Wilhelmshaven (ots)

Am 07.12.2025, gegen 21:53 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter im Bereich der Schillerstraße, die Scheibe eines dort aufgestellten Vape-Automaten einzuschlagen. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und alarmierte umgehend die Polizei. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

