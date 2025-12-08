POL-WHV: Versuchter Aufbruch eines Vape-Automaten

Varel (ots) - Taschendiebstahl Varel Am Freitagvormittag, in der Zeit von 11:15 bis 11:30 Uhr, kam es in einem Lebensmitteldiscounter an der Hafenstraße zum Diebstahl eines Portemonnaies, welches eine 66-jährige Kundin aus Zetel während ihres Einkaufes in der Jackentasche mitführte. Zu einem weiteren Diebstahl einer Geldbörse kam es am Freitagvormittag, gegen ...

mehr