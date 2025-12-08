Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper
Varel (ots)
Am 07.12.2025, gegen 15:00 Uhr, zündete eine bislang unbekannte Täterschaft auf einem außenliegenden Fensterbrett eines Wohnhauses in der Straße Marienlustgarten einen bislang nicht näher bestimmbaren Feuerwerkskörper. Dadurch wurden das Fensterbrett sowie die angrenzende Fensterlaibung in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell