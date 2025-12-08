Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper

Varel (ots)

Am 07.12.2025, gegen 15:00 Uhr, zündete eine bislang unbekannte Täterschaft auf einem außenliegenden Fensterbrett eines Wohnhauses in der Straße Marienlustgarten einen bislang nicht näher bestimmbaren Feuerwerkskörper. Dadurch wurden das Fensterbrett sowie die angrenzende Fensterlaibung in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

