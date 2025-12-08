Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter Wohnungseinbruch

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum vom 01.12.2025, 00:00 Uhr, bis 07.12.2025, 20:00 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Täterschaft, die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Schillerstraße im aufzuhebeln. Ein Eindringen in die Wohnung fand nicht statt. Am Türrahmen konnte eine deutliche Hebelmarke festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell