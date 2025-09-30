Polizei Dortmund

POL-DO: Brandstiftung in Dortmund-Eving - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0849

Nach einem Brand eines geparkten Autos auf dem Gelände eines Autohändlers am Freitagmorgen (26.09.) sucht die Polizei Dortmund jetzt weitere Zeugen.

Gegen 5:30 Uhr vernahm eine Einwohnerin aus dem gegenüberliegenden Mehrfamilienhaus einen lauten Knall. Beim Blick aus dem Fenster erkannte sie ein brennendes Auto auf dem Gelände des Autohändlers. Anschließend entfernte sich eine männliche Person rennend in Richtung der Württemberger Straße. Sie war vollständig schwarz bekleidet. Ihr Kopf war von einer Kapuze verdeckt.

Ersten Erkenntnissen zufolge entglaste der Täter die Scheibe auf der Fahrerseite und nutzte Benzin als Brandbeschleuniger. Durch die entstandene Stichflamme erlitt der Täter möglicherweise Verletzungen im Gesicht oder im Kopfbereich.

Nach aktuellem Ermittlungsstand gehen wir von einer vorsätzlichen Tatbegehung aus.

Die Polizei Dortmund sucht Zeugen, die ab 5 Uhr (vor, während oder nach der Brandentstehung) eine verdächtige Person beobachtet haben. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Täter aufgrund möglicher Brandverletzungen in ärztliche Behandlung begeben hat.

Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Dortmunder Kriminalwache unter der Telefonnummer 0231/132-7441 zu melden.

