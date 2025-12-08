Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Körperliche Auseinandersetzung und Diebstahl
Schortens (ots)
Am 07.12.2025, gegen 15:40 Uhr, kam es in der Schooster Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 38-jährigen und einem 30-jährigen. Nach zunächst verbalen Streitigkeiten kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Im Verlauf des Geschehens fiel dem 30-jährigen sein Portemonnaie aus der Tasche, welches der 38-jährige an sich nahm und entwendete.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell