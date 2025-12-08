Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperliche Auseinandersetzung und Diebstahl

Schortens (ots)

Am 07.12.2025, gegen 15:40 Uhr, kam es in der Schooster Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 38-jährigen und einem 30-jährigen. Nach zunächst verbalen Streitigkeiten kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Im Verlauf des Geschehens fiel dem 30-jährigen sein Portemonnaie aus der Tasche, welches der 38-jährige an sich nahm und entwendete.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell