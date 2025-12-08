Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schlussmeldung zum Vermisstenfall in Schortens

Schortens (ots)

Am 07.12.2025, gegen 11:00Uhr, wurde auf einer Grünfläche in Schortens ein verstorbener Mensch aufgefunden. Die hinzugezogenen Einsatzkräfte konnten den Verstorbenen als den seit dem 28.11.2025 vermissten identifizieren. Wir berichteten unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/6171041

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang darum, persönliche Daten des Verstorbenen, insbesondere Namen und Bilder, aus sozialen Netzwerken zu entfernen und von weiterer Verbreitung abzusehen. Dies dient dem Schutz der Persönlichkeitsrechte sowie der Angehörigen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen liegen keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell