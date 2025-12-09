PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad - Jugendlicher leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, dem 08.12.2025, gegen 08:23 Uhr, kam es auf der Preußenstraße in Wilhelmshaven im Bereich der Auffahrt zur A29 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 14-jährige Radfahrer den linksseitigen Radweg der Preußenstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Zeitgleich befuhr ein Pkw die Preußenstraße in entgegengesetzter Richtung und beabsichtigte, nach rechts auf die Autobahnauffahrt zur A29 abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem abbiegenden Pkw und dem Fahrrad. Der 14-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. An dem Fahrrad entstand Sachschaden. Der Pkw wurde ebenfalls beschädigt. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

