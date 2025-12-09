PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht nach Zusammenstoß zwischen E-Scooter und Pkw in Schortens

Schortens (ots)

Am Dienstag, 03.12.2025, gegen 13:20 Uhr, kam es im Bereich der Bahnhofstraße, Einmündung Moorhauser Weg, in Schortens zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einem Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dem E-Scooter-Fahrer durch einen anfahrenden Pkw-Führer die Vorfahrt genommen. In der Folge kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Fahrer des E-Scooters stürzte und leicht verletzt wurde. Der beteiligte Pkw-Fahrer hielt zunächst kurz an, erkundigte sich nach dem Befinden des Verletzten und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne die erforderlichen Feststellungen als Unfallbeteiligter zu ermöglichen. Der unfallverursachende Fahrer wird als älterer Mann im Alter von etwa 70 bis 80 Jahren beschrieben. Er soll mit einem schwarzen Kleinwagen unterwegs gewesen sein. Weitere Angaben zum Fahrzeug oder zum Kennzeichen liegen derzeit nicht vor. Die Polizeistation Schortens bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 04461/9849330 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

