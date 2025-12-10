PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrskontrolle wegen Verdachts der Drogenfahrt

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, 09.12.2025, gegen 07:40 Uhr, wurde in Schortens im Bereich der Helene-Wessel-Straße ein 59-jähriger Fahrzeugführer im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft. Nach bisherigen Erkenntnissen ergab sich während der Kontrolle der Verdacht, dass der Pkw im öffentlichen Straßenverkehr unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt wurde. Ein freiwillig durchgeführter Urin-Vortest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Zur Verhinderung der Weiterfahrt stellten die eingesetzten Beamten den Fahrzeugschlüssel sicher. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

