Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrskontrolle wegen Verdachts der Drogenfahrt

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, 09.12.2025, gegen 07:40 Uhr, wurde in Schortens im Bereich der Helene-Wessel-Straße ein 59-jähriger Fahrzeugführer im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft. Nach bisherigen Erkenntnissen ergab sich während der Kontrolle der Verdacht, dass der Pkw im öffentlichen Straßenverkehr unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt wurde. Ein freiwillig durchgeführter Urin-Vortest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Zur Verhinderung der Weiterfahrt stellten die eingesetzten Beamten den Fahrzeugschlüssel sicher. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

