Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Getöteter Schwan am Banter See aufgefunden

Wilhelmshaven (ots)

Am Morgen des 10.12.2025 wurde der Polizei gegen 08:30 Uhr gemeldet, dass auf dem Gelände des Freibades Klein-Wangerooge am Banter See in Wilhelmshaven ein toter Schwan aufgefunden worden sei. Der Vogel lag in Ufernähe, der Kopf war vom Körper getrennt. Nach bisherigen Erkenntnissen bestehen keine Hinweise auf einen Tierangriff, da keinerlei Bissspuren festgestellt werden konnten. Der Schwan wurde anschließend durch die Berufsfeuerwehr in Verwahrung genommen Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Umstände aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

