Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schwerer Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Motorradfahrer in Varel

Varel (ots)

Am Mittwoch, 10.12.2025, kam es gegen 15:00 Uhr sowie erneut gegen 17:00 Uhr auf der Wiefelsteder Straße in Varel zu zwei Verkehrsunfällen mit demselben Motorradfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen verunfallte der 68-jährige Motorradfahrer gegen 15:00 Uhr zunächst alleinbeteiligt im Bereich des Kreisverkehrs Wiefelsteder Straße / Am Tennisplatz. Er stürzte dabei mit seinem Motorrad und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Mann wurde vor Ort rettungsdienstlich untersucht, lehnte jedoch eine Mitnahme in ein Krankenhaus ab.

Gegen 17:00 Uhr befuhr derselbe Motorradfahrer erneut die Wiefelsteder Straße in Richtung Osten. Innerhalb geschlossener Ortschaft kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Pkw. In der Folge setzte der Motorradfahrer seine Fahrt noch über eine Strecke von etwa 90 Metern fort, prallte anschließend gegen einen Bordstein und wurde gegen eine Hauswand geschleudert.

Der Motorradfahrer erlitt hierbei schwerste Verletzungen und war nicht mehr ansprechbar. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Oldenburg geflogen. Es besteht Lebensgefahr. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

