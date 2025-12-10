Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrzeugführer in Varel

Varel (ots)

Am Mittwoch, den 10.12.2025, gegen 20:30 Uhr, kam es in der Bürgermeister-Heidenreich-Straße in Varel zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Fahrzeugführer befuhr die Bundesstraße 437 in Richtung Bockhorn, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug überfuhr ein höheres Beet und kippte anschließend auf die Beifahrerseite. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Die Polizei Varel hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

