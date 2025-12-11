Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln
Jever (ots)
Am Mittwoch, 10.12.2025, gegen 23:08 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in Jever, Beim Tivoli, einen Pkw. Während der Kontrolle zeigten sich bei dem 32-jährigen Fahrzeugführer deutliche Auffälligkeiten, die den Verdacht begründeten, dass der Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt wurde.
Ein freiwillig angebotener UrinVortest wurde durch den Betroffenen abgelehnt. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durch einen Arzt durchgeführt. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet; zudem wurde die Weiterfahrt untersagt.
