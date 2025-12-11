Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Jever (ots)

Am Mittwoch, 10.12.2025, gegen 23:08 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in Jever, Beim Tivoli, einen Pkw. Während der Kontrolle zeigten sich bei dem 32-jährigen Fahrzeugführer deutliche Auffälligkeiten, die den Verdacht begründeten, dass der Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt wurde.

Ein freiwillig angebotener UrinVortest wurde durch den Betroffenen abgelehnt. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durch einen Arzt durchgeführt. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet; zudem wurde die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell