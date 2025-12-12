Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Wangerland (ots)

Am Donnerstag, den 11.12.2025, gegen 20:50 Uhr, befuhr eine 39-jährige Frau mit ihrem PKW die Straße Ulfenburg im Wangerland in westliche Richtung und bemerkte den Einmündungsbereich zur Jeverschen Straße zu spät. In der Folge überfuhr die 39-jährige den Einmündungsbereich, geriet mit ihrem PKW von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Die Frau konnte ihren PKW eigenständig verlassen und wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Der PKW war durch den Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

