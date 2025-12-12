Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand einer Wohnung in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, den 11.12.2025, gegen 16:30 Uhr, wurde durch mehrere Personen über Notruf in der Marktstraße im Bereich zwischen der Mitscherlichstraße und der Schillerstraße ein Wohnungsbrand gemeldet. Erste Einsatzkräfte der Polizei konnten beim Eintreffen vor Ort eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung wahrnehmen. Das Mehrparteienhaus wurde daraufhin zunächst durch Polizeibeamte betreten, um mögliche Bewohner zu evakuieren. Die brandbetroffene Wohnung konnte nach einer gewaltsamen Öffnung der Tür aufgrund der starken Rauchgase lediglich durch Einsatzkräfte der Feuerwehr betreten werden. In der brandbetroffenen Wohnung sind in der Folge keine Personen mehr festgestellt worden.

Der Wohnungsbrand wurde durch die Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven gelöscht. Die Wohnung ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Bewohner sind durch das Brandgeschehen nicht verletzt worden.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell