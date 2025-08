POL-HRO: Nach mehreren Einbrüchen: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Rostock (ots) - Am Sonntagabend, dem 03.08.2025, gegen 18:50 Uhr, kam es auf der Stadtautobahn in Höhe der Fußgängerbrücke Evershagen zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Unbekannte warfen von der Brücke Steine auf die Fahrbahn. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 69- jähriger Mann mit seinem Opel Astra die Stadtautobahn aus Richtung ...

mehr