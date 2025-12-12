Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfallflucht
Wilhelmshaven (ots)
Im Zeitraum vom 09.12.2025, gegen 18.35 Uhr, bis zum 10.12.2025, um 10.30 Uhr, kam es in der Bismarckstraße, in Höhe der Haus-Nr. 96, zu einer Verkehrsunfallflucht.
Im besagten Unfallzeitraum wurde ein weißer PKW der Marke Suzuki vermutlich beim Vorbeifahren durch ein anderes Fahrzeug an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen.
Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, sich unter der Rufnummer 04421/942-0 zu melden.
