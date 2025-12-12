PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum vom 09.12.2025, gegen 18.35 Uhr, bis zum 10.12.2025, um 10.30 Uhr, kam es in der Bismarckstraße, in Höhe der Haus-Nr. 96, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Im besagten Unfallzeitraum wurde ein weißer PKW der Marke Suzuki vermutlich beim Vorbeifahren durch ein anderes Fahrzeug an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, sich unter der Rufnummer 04421/942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

  • 12.12.2025 – 10:57

    POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Wilhelmshaven (ots) - Am 08.12.2025, zwischen 15:35 Uhr und 15:45 Uhr, kam es in der Peterstraße im Einmündungsbereich zur Pommerschen Straße zu einem Verkehrsunfall. An der Verkehrsunfallörtlichkeit wurde durch den unbekannten Unfallverursacher, beim Verlassen einer Grundstücksausfahrt, die Vorfahrt eines bevorrechtigten E-Scooter-Fahrers missachtet, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Bei dem Fahrzeug des ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 10:52

    POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

    Wangerland (ots) - Am Donnerstag, den 11.12.2025, gegen 20:50 Uhr, befuhr eine 39-jährige Frau mit ihrem PKW die Straße Ulfenburg im Wangerland in westliche Richtung und bemerkte den Einmündungsbereich zur Jeverschen Straße zu spät. In der Folge überfuhr die 39-jährige den Einmündungsbereich, geriet mit ihrem PKW von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Die Frau konnte ihren PKW eigenständig ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 13:02

    POL-WHV: Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

    Jever (ots) - Am Mittwoch, 10.12.2025, gegen 23:08 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in Jever, Beim Tivoli, einen Pkw. Während der Kontrolle zeigten sich bei dem 32-jährigen Fahrzeugführer deutliche Auffälligkeiten, die den Verdacht begründeten, dass der Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt wurde. Ein freiwillig angebotener UrinVortest wurde durch den Betroffenen abgelehnt. Daraufhin wurde eine ...

    mehr
