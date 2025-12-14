Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung Polizei Jever 12.12.-14.12.2025

Jever (ots)

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen in Schortens

Am Freitag, 12.12.2025, gegen 19.15 Uhr mussten zwei Pkw an der Kreuzung Bahnhofstraße Ecke Jeversche Straße verkehrsbedingt warten. Eine folgende 50-jährige Pkw-Fahrerin nahm diese Verkehrssituation offensichtlich zu spät wahr, fuhr auf den stehenden Pkw auf, welcher durch die Wucht des Aufpralls auf den ersten Pkw geschoben wurde. Ein Fahrzeugführer sowie eine Mitfahrerin der wartenden Pkw wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird vorerst auf circa 10.000 Euro beziffert.

Küchenbrand in einem Gastronomiebetrieb in Sande

Am 13.12.2025, gegen 20.35 Uhr, geriet aus bisher ungeklärter Ursache eine Fritteuse eines gastronomischen Betriebes in der Bahnhofstraße in Sande in Brand. Im Rahmen der eigenständigen Löscharbeiten erlitt ein Mitarbeiter eine Rauchgasintoxikation und wurde zur weiteren Behandlung einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Eine weitere Mitarbeiterin erlitt aufgrund der Gesamtsituation einen Schock und musste ebenfalls in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Sande, welche aufgrund des laufenden Gastronomiebetriebes und der im Gebäude angesiedelten Wohneinheiten vorsorglich mit einem größeren Aufgebot vor Ort war, musste keine Löscharbeiten mehr durchführen, führte aber eine fachgerechte und schnelle Lüftung des Gebäudes durch, damit der Großteil zeitnah wieder genutzt werden konnte. Die Brandursachenermittlung der Polizei dauert noch an.

