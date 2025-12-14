Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Pressemitteilung PK Varel 12.12.-14.12.2025
Varel (ots)
Fahren ohne Fahrerlaubnis
Zetel - Am Freitagnachmittag, gegen 15:35 Uhr, wurde in der Mühlenstraße in Zetel der 15-.jährige Fahrer eines Mofa von einer Funkstreifenwagenbesatzung angehalten und kontrolliert. Auf Grund von Bauartveränderungen fuhr das Mofa mehr als die erlaubten 25 km/h. Die nunmehr erforderliche Fahrerlaubnis konnte der Fahrzeugführer nicht vorweisen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.
Verkehrsunfallflucht
Varel - Am Freitagabend, gegen 18:50 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem bislang unbekannten Fahrzeug in der Von-Tungeln-Straße auf ein verkehrsbedingt wartendes Fahrzeug auf und verursachte leichten Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Ereignisort, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.
