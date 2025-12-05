Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfallflucht

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Mosbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nachdem ein Unbekannter in der Zeit zwischen Mittwoch und Donnerstag ein geparktes Fahrzeug in Mosbach beschädigt und danach einfach weitergefahren ist, sucht die Polizei Zeugen. Der 45-jährige Besitzer parkte seinen Audi gegen 15 Uhr auf dem Lehrerparkplatz des Nicolaus-Kistner-Gymnasium im Hammerweg. Als er am Folgetag gegen 13 Uhr zu seinem Pkw zurückkam, stellte er frische Beschädigungen fest, die vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch einen bislang unbekannten Fahrzeuglenker verursacht wurden. Der Sachschaden am Audi wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

