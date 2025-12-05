PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfallflucht

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Mosbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nachdem ein Unbekannter in der Zeit zwischen Mittwoch und Donnerstag ein geparktes Fahrzeug in Mosbach beschädigt und danach einfach weitergefahren ist, sucht die Polizei Zeugen. Der 45-jährige Besitzer parkte seinen Audi gegen 15 Uhr auf dem Lehrerparkplatz des Nicolaus-Kistner-Gymnasium im Hammerweg. Als er am Folgetag gegen 13 Uhr zu seinem Pkw zurückkam, stellte er frische Beschädigungen fest, die vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch einen bislang unbekannten Fahrzeuglenker verursacht wurden. Der Sachschaden am Audi wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 01:46

    POL-HN: Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall auf der Autobahn - Zeugen gesucht

    Osterburken/Neckar-Odenwald-Kreis (ots) - Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 17:00 Uhr an der Anschlussstelle A81, Osterburken in Fahrtrichtung Heilbronn, ereignete, werden Zeugen gesucht, die den Unfallhergang möglicherweise beobachtet haben. Das Fahrmanöver eines vermutlich weißen Minivans führte zu einer Kollision zwischen einem ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 10:47

    POL-HN: Landkreis Heilbronn: Brand in Schulgebäude

    Erlenbach (ots) - Erlenbach: Brand in Schulgebäude Im Chemieraum einer Schule in Erlenbach brach am Mittwochnachmittag ein Feuer aus. Aus unbekannten Gründen war es gegen 16 Uhr zunächst zu einer Rauchentwicklung und schließlich zum Ausbruch eines Brandes in den Räumlichkeiten der Schule in der Georg-Ohm-Straße gekommen. Die Feuerwehr konnte die Flammen schließlich löschen. Der am Gebäude entstandene Schaden wird ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 10:35

    POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbruch & Brand

    Stadt- und Landkreis Heilbronn (ots) - Heilbronn: Kellerabteile aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen In der Heilbronner Happelstraße brachen Unbekannte zwischen Dienstag und Mittwoch mehrere Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus auf. Der oder die Unbekannten machten sich zwischen 17 Uhr am Dienstagabend und 12 Uhr am Mittwochmittag im Keller der Hausnummer 55 zu schaffen und öffneten gewaltsam mehrere Abteile. Ob aus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren