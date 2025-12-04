PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Brand in Schulgebäude

Erlenbach (ots)

Erlenbach: Brand in Schulgebäude

Im Chemieraum einer Schule in Erlenbach brach am Mittwochnachmittag ein Feuer aus. Aus unbekannten Gründen war es gegen 16 Uhr zunächst zu einer Rauchentwicklung und schließlich zum Ausbruch eines Brandes in den Räumlichkeiten der Schule in der Georg-Ohm-Straße gekommen. Die Feuerwehr konnte die Flammen schließlich löschen. Der am Gebäude entstandene Schaden wird ersten Schätzungen nach mit rund 50.000 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

