Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbruch & Brand

Stadt- und Landkreis Heilbronn (ots)

Heilbronn: Kellerabteile aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

In der Heilbronner Happelstraße brachen Unbekannte zwischen Dienstag und Mittwoch mehrere Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus auf. Der oder die Unbekannten machten sich zwischen 17 Uhr am Dienstagabend und 12 Uhr am Mittwochmittag im Keller der Hausnummer 55 zu schaffen und öffneten gewaltsam mehrere Abteile. Ob aus den Räumlichkeiten etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Bad Friedrichshall-Kochendorf: Zeugen nach Gebäudebrand gesucht

Nach einem Gebäudebrand in Bad Friedrichshall-Kochendorf am Mittwochmorgen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6171902), sucht die Polizei nach Zeugen. Da bei den Ermittlungen zur Brandursache auch eine Brandstiftung bislang nicht ausgeschlossen werden konnte, sucht die Polizei nach Hinweisgebern, die in den Stunden vor der Alarmierung der Einsatzkräfte, gegen 7:30 Uhr, verdächtige Beobachtungen rund um das Gebäude in der Siemensstraße machen konnten. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bad Friedrichshall unter der Telefonnummer 07136 98030 entgegen.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

