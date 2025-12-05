Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall auf der Autobahn - Zeugen gesucht

Osterburken/Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 17:00 Uhr an der Anschlussstelle A81, Osterburken in Fahrtrichtung Heilbronn, ereignete, werden Zeugen gesucht, die den Unfallhergang möglicherweise beobachtet haben. Das Fahrmanöver eines vermutlich weißen Minivans führte zu einer Kollision zwischen einem Sattelzug und einem BMW. Fahrer und Beifahrer im BMW wurden durch den Unfall verletzt und mussten in umliegenden Krankenhäusern behandelt werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 50.000 EUR. Der Minivan entfernte sich indes auf der Autobahn in Richtung Heilbronn. Zeugen, die Angaben zum gesuchten Fahrzeug und/oder zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich beim Verkehrsdienst Tauberbischofsheim (09341 60040) zu melden.

