Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Sachbeschädigung und Diebstahl mehrerer Feuerlöscher aus dem Bürgerhaus Schortens
Schortens (ots)
Zwischen Freitag, dem 12.12.2025, 12:00 Uhr, und Sonntag, dem 14.12.2025, 12:19 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter unbefugt Zutritt zum leerstehenden Bürgerhaus in der Weserstraße in Schortens. Nach bisherigen Erkenntnissen entnahmen die Beschuldigten zunächst einen außen am Gebäude angebrachten Feuerlöscher aus der Halterung. Anschließend gelangten sie über ein geöffnetes Fenster in das Innere des Veranstaltungszentrums und entwendeten dort zwei weitere Feuerlöscher.
Die entwendeten Feuerlöscher wurden im weiteren Verlauf entleert und in ein angrenzendes Beet geworfen. Zudem wurde eine in unmittelbarer Nähe des Fensters befindliche Außenleuchte umgetreten und beschädigt.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.
