Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung und Diebstahl mehrerer Feuerlöscher aus dem Bürgerhaus Schortens

Schortens (ots)

Zwischen Freitag, dem 12.12.2025, 12:00 Uhr, und Sonntag, dem 14.12.2025, 12:19 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter unbefugt Zutritt zum leerstehenden Bürgerhaus in der Weserstraße in Schortens. Nach bisherigen Erkenntnissen entnahmen die Beschuldigten zunächst einen außen am Gebäude angebrachten Feuerlöscher aus der Halterung. Anschließend gelangten sie über ein geöffnetes Fenster in das Innere des Veranstaltungszentrums und entwendeten dort zwei weitere Feuerlöscher.

Die entwendeten Feuerlöscher wurden im weiteren Verlauf entleert und in ein angrenzendes Beet geworfen. Zudem wurde eine in unmittelbarer Nähe des Fensters befindliche Außenleuchte umgetreten und beschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

