PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg (Ganderkesee): Gestürzter Fahrradfahrer verstirbt
Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Ganderkesee: Gestürzter Fahrradfahrer verstirbt / Zeugenaufruf

Am 17.12.2025, um 07.20 Uhr, kam ein Anrufer auf einen auf der Fahrbahn der Wagnerstraße in Ganderkesee liegenden und nicht ansprechbaren, schwerverletzten männlichen Fahrradfahrer (60 Jahre, aus Ganderkesee) zu.

Der Radfahrer verstarb kurze Zeit später.

Er fuhr nach ersten Erkenntnissen in Richtung stadtauswärts und ist aus bislang ungeklärter Ursache gestürzt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen (Tel.: 04431-9410) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren