Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg (Ganderkesee): Gestürzter Fahrradfahrer verstirbt

Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am 17.12.2025, um 07.20 Uhr, kam ein Anrufer auf einen auf der Fahrbahn der Wagnerstraße in Ganderkesee liegenden und nicht ansprechbaren, schwerverletzten männlichen Fahrradfahrer (60 Jahre, aus Ganderkesee) zu.

Der Radfahrer verstarb kurze Zeit später.

Er fuhr nach ersten Erkenntnissen in Richtung stadtauswärts und ist aus bislang ungeklärter Ursache gestürzt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen (Tel.: 04431-9410) zu melden.

