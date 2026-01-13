PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Achtumer Vereinshaus - wer hat etwas beobachtet?

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der Zeit zwischen Donnerstag, den 08.01.2026, 18:00 Uhr, und Montag, den 12.01.2026, 16:00 Uhr, stieg mindestens ein Einbrecher in das Vereinsheim des RSV Achtum in der Straße Hopfengarten ein.

Ersten Informationen zufolge verschaffte sich der Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters Zutritt in die Räumlichkeiten und entwendete mehrere Alkoholflaschen.

Zeugen, denen eventuell Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, oder die sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

