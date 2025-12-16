POL-NMS: 20251215-3-1-PDNMS-Update Vermisste Person aus RD wieder angetroffen
Rendsburg (ots)
Die gestern, 15.12.2025 öffentlich zur Fahndung ausgeschriebene vermisste 54-Jährige aus Rendsburg konnte am heutigen Morgen angetroffen werden.
Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der Meldung und bitten darum, diese sowie insbesondere das Bild der Person nicht weiter zu verbreiten.
