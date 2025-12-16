Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20251215-3-1-PDNMS-Update Vermisste Person aus RD wieder angetroffen

Rendsburg (ots)

Die gestern, 15.12.2025 öffentlich zur Fahndung ausgeschriebene vermisste 54-Jährige aus Rendsburg konnte am heutigen Morgen angetroffen werden.

Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der Meldung und bitten darum, diese sowie insbesondere das Bild der Person nicht weiter zu verbreiten.

