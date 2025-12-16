PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20251215-3-1-PDNMS-Update Vermisste Person aus RD wieder angetroffen

Rendsburg (ots)

Die gestern, 15.12.2025 öffentlich zur Fahndung ausgeschriebene vermisste 54-Jährige aus Rendsburg konnte am heutigen Morgen angetroffen werden.

Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der Meldung und bitten darum, diese sowie insbesondere das Bild der Person nicht weiter zu verbreiten.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

