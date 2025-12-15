Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251215-1-2-pdnms Folgemeldung zum Unfall L 49 bei Bordesholm

Bordesholm (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am 15.12.2025 gegen 07.45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L 49, Höhe Bordesholm, die Unfallstelle ist weiterhin voll gesperrt, ein Sachverständiger ist vor Ort. Nach derzeitigen Ermittlungsstand wollte ein PKW, der aus Richtung Schönbek ( K 72 ) kam, nach links auf die L 49 einbiegen und übersah hierbei einen von links kommenden LKW. Der Fahrer des LKW musste dem abbiegenden PKW ausweichen, um einen Unfall zu verhindern und geriet beim Ausweichen in den Gegenverkehr. Hierbei stieß der LKW Fahrer mit einem PKW frontal zusammen, in diesem PKW befand sich eine 23 jährige Fahrerin sowie ihr zweijähriges Kind. Durch den Unfall wurde die 23 jährige Fahrerin lebensgefährlich verletzt, dass Kleinkind wurde leichtverletzt. Mutter und Kind kamen ins UKSH Kiel. Der LKW Fahrer wurde schockverletzt. Derzeit ist die L 49 in Höhe der Unfallstelle weiterhin voll gesperrt, ein Sachverständiger nimmt den Unfall vor Ort auf, der Verkehr wird umgeleitet.

