Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251215-1-pdnms Vollsperrung L 49 Höhe Bordesholm nach schweren Verkehrsunfall

Bordesholm (ots)

Am heutigen Morgen gegen 07.45 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L 49 Höhe Bordesholm, bei dem Unfall wurden zwei Verkehrsteilnehmer zum Teil schwer verletzt, die Landstraße ist derzeit in Höhe der Unfallstelle voll gesperrt. Ein Rettungshubschrauber ist am Unfallort gelandet, näheres zum Unfallhergang folgt.

Gruß

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

