POL-NMS: 251215-1-pdnms Vollsperrung L 49 Höhe Bordesholm nach schweren Verkehrsunfall

Neumünster (ots) - Nachdem es vor 4 Wochen bereits zu einem Raubüberfall auf eine Mitarbeiterin einer Schulcafeteria kam, wiederholte sich diese Tat am heutigem Morgen erneut. Die Polizei sucht Zeugen. Bereits am 14.11.2025 wurde die Mitarbeiterin einer Cafeteria einer Berufsschule im Hansaring / Ecke Roonstraße ...

