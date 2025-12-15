POL-NMS: 251215-1-pdnms Vollsperrung L 49 Höhe Bordesholm nach schweren Verkehrsunfall
Bordesholm (ots)
Am heutigen Morgen gegen 07.45 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L 49 Höhe Bordesholm, bei dem Unfall wurden zwei Verkehrsteilnehmer zum Teil schwer verletzt, die Landstraße ist derzeit in Höhe der Unfallstelle voll gesperrt. Ein Rettungshubschrauber ist am Unfallort gelandet, näheres zum Unfallhergang folgt.
