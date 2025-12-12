Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20251212-1-PDNMS-Zeugenaufruf nach erneutem Raubüberfall auf Schulcafeteria

Neumünster (ots)

Nachdem es vor 4 Wochen bereits zu einem Raubüberfall auf eine Mitarbeiterin einer Schulcafeteria kam, wiederholte sich diese Tat am heutigem Morgen erneut. Die Polizei sucht Zeugen.

Bereits am 14.11.2025 wurde die Mitarbeiterin einer Cafeteria einer Berufsschule im Hansaring / Ecke Roonstraße durch zwei Täter beim Betreten der Cafeteria ergriffen und ausgeraubt (20251114-2-PDNMS-Zeugenaufruf nach Raubüberfall in der Cafeteria einer Schule in Neumünster).

Heute Morgen, 12.12.2025, wurde gegen 04:15 Uhr ein erneuter Raub auf eine Mitarbeiterin derselben Cafeteria gemeldet. Die Geschädigte wurde hierbei durch einen alleinigen Täter geschlagen und es wurde mittels Pfefferspray auf sie eingewirkt. Im Gebäude wurde Bargeld in einem niedrigen vierstelligen Betrag entwendet.

Außerdem wurde der Geschädigten ein Schlüssel entwendet. Mit diesem gelangte der Täter in ein weiteres Objekt, ein nahe gelegenes Bistro, in der Roonstraße. Hier wurde ebenfalls Bargeld entwendet.

Die Geschädigte wurde durch einen Rettungswagen ambulant behandelt. Sie stand unter Schock und blieb leicht verletzt.

Die Kriminalpolizei geht aufgrund des ähnlichen Modus operandi davon aus, dass zwischen beiden Taten ein Zusammenhang bestehen könnte. Die Ausführung der Tat wurde jedoch aufgrund der Gewalteinwirkung und des Pfeffersprays intensiviert.

Die Kriminalpolizei in Neumünster hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend Zeugen der Tat.

Der Täter wird beschrieben:

- männlich - 165-170 - schlank - dunkel gekleidet - Skimaske - Lederhandschuhe - osteuropäischer Akzent

Wenn sie verdächtige Feststellungen zu den Taten gemacht haben, melden sie sich bitte unter 04321-9450 oder per Mail unter neumuenster.ki@polizei.landsh.de.

