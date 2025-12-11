PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251211-2-1-pdnms Update : Vermisste Person Ulrich D. wohlbehalten angetroffen

Nortorf (ots)

Der am heutigen Abend vermisst gemeldete Ulrich D. konnte wohlbehalten angetroffen werden. Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der Meldung und bitten darum, diese sowie insbesondere das Bild von Ulrich D. nicht weiter zu verbreiten.

Gruß

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

