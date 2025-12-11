POL-NMS: 251211-2-1-pdnms Update : Vermisste Person Ulrich D. wohlbehalten angetroffen
Nortorf (ots)
Der am heutigen Abend vermisst gemeldete Ulrich D. konnte wohlbehalten angetroffen werden. Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der Meldung und bitten darum, diese sowie insbesondere das Bild von Ulrich D. nicht weiter zu verbreiten.
Gruß
Sönke Petersen
