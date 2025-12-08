PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251208-3-pdnms Zeugenaufruf nach Containerbränden in Neumünster

Neumünster (ots)

Am 07.12.2025 kam es zu zwei Mülltonnenbränden in Neumünster-Einfeld. Die Polizei sucht Zeugen. Gestern gegen 14:15 Uhr wurde eine Funkstreifenbesatzung des 1. Polizeireviers Neumünster in die Dorfstraße, Neumünster entsandt. Beim Eintreffen der Polizei brannte ein Müllcontainer bereits in voller Ausdehnung. Das Feuer konnte durch die eingesetzte Berufsfeuerwehr Neumünster zügig gelöscht werden. Ein Container brannte vollständig aus, ein zweiter wurde durch die starke Hitze verformt und dadurch beschädigt. Da sich die Container in einem isolierten Bereich befanden, bestand keine Gefahr, dass das Feuer auf ein Gebäude übergreifen könnte. Die Kriminalpolizei in Neumünster hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat am 07.12.2025 zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Dorfstraße in Neumünster gemacht. Bei Hinweise wenden sie sich bitte unter 04321-9450 oder per Mail an neumuenster.ki@polizei.landsh.de.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

