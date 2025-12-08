Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20251208-2-Zeugenaufruf nach versuchter Entwendung eines Maserati in Gettorf

Gettorf - Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einem versuchten Diebstahl eines Fahrzeuges in Gettorf. Die Täter konnten im Nahbereich festgenommen werden.

Am 07.12.2025 gegen 01:00 Uhr kam es zu einem versuchten Diebstahl eines Maserati Levante GT Hybrid (Zeitwert 90.000 EUR) bei einem Autohaus in Gettorf. Die Polizei wurde durch den Sicherheitsdienst des Autohaus verständigt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten zur Festnahme zweier polnischer Staatsbürger. Bei der Tatausführung trugen beide Personen Jacken mit Reflektorstreifen. Bei der Festnahme waren beide Personen nur noch mit Pullovern bekleidet. Ermittlungen haben ergeben, dass die Täter einen schwarzen Volvo V50 (Baujahr 2011) zum Tatort gefahren sind. Das Auto wurde durch die eingesetzten Beamten gefunden. Derzeit ist noch unklar, wo die Jacken der Täter verblieben sind.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden die 35 und 33-jährigen Beschuldigten aufgrund fehlender Haftgründe entlassen. Die Kriminalpolizei in Eckernförde hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt nun: Sind die Personen oder das Fahrzeug in Gettorf und Umgebung aufgefallen? Hat jemand die Jacken gefunden? Gibt es Videoaufzeichnungen aus der Nacht von Samstag zu Sonntag, auf der die Täter oder das Fahrzeug abgebildet sind? Bei Hinweisen wenden sie sich an die Kriminalpolizei Eckernförde unter 04351-89212600.

