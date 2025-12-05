PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251205-1-pdnms Überladung mit Vorsatz auf der BAB 7

Rendsburg / BAB 7, Parkplatz Ohe (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 10.00 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizei-Verkehrsüberwachungsdienstes, ein aus Rumänien stammenden Autotransporter auf der BAB7 Parkplatz Ohe, in Fahrtrichtung Dänemark.

Beladen war der kleine Transporter mit einem BMW i4 (Elektrofahrzeug) und auf dem Anhänger befand sich ein VW ID3 (Elektrofahrzeug).

Da diese Autos grundsätzlich sehr schwer sind, entschlossen sich die Beamten zu einer Wägung des Fahrzeuggespanns.

Dabei zeigte sich, dass das Zugfahrzeug um 44% überladen war. Es wog statt der erlaubten 3500kg gut über 5000kg und war damit viel zu schwer.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der aus Rumänien stammende Fahrer bereits in Halle an der Saale aus dem selben Grund angehalten wurde.

Die Kollegen dort verhängten ein Bußgeld in Höhe von 500EUR.

Der 26 jährige Rumäne ist dann trotz eines eindringlichen Verbots der Weiterfahrt doch "klammheimlich" in Richtung Dänemark weitergefahren.

Aus diesem Grund sahen die Kollegen des Verkehrsüberwachungsdienstes es als erwiesen, dass der Fahrer vorsätzlich und wissentlich überladen gefahren ist und verhängten ein zusätzliches Bußgeld in Höhe von

nun 1000EUR.

Den für diesen Transport verantwortlichen Unternehmer erwartet ein sogenanntes Gewinnabschöpfungsverfahren, bei dem der gesamte Frachterlös dieses illegalen Transportes durch die Bußgeldstelle eingezogen wird.

Vor Ort musste der Fahrer die beiden transportierten Fahrzeuge abladen.

Gruß

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

