Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251204-2-pdnms Zeugen nach Einbruch in Tankstelle in Jevenstedt gesucht

Jevenstedt ( Kreis RD-Eck ) (ots)

Am 04.12.2025 kam es gegen 01.45 Uhr zu einem Einbruch in eine Tankstelle in der Itzehoer Straße in Jevenstedt, die Täter flüchteten im Anschluss in einem dunklen Kleinwagen der Marke VW Lupo in Richtung B 77. Die beiden Täter waren zuvor mit ihrem Kleinwagen rückwärts gegen die Eingangstür der Tankstelle gefahren, anschließend drückten die Täter die Tür auf und gelangten so ins Gebäudeinnere. Die beiden Täter stahlen aus dem Gebäude Zigarettenstangen im höheren vierstelligen Bereich, anschließend stiegen die beiden Männer wieder in ihr Fahrzeug und fuhren vom Tankstellengelände nach links Richtung B 77 davon. Einen Fahndung der eingesetzten Funkstreifenwagen im Nahbereich verlief negativ. Eine Anwohnerin konnte noch erkennen, das beide Männer dunkle Kleidung trugen und beide eine Mütze und eine Maske trugen, einer war schlank, der andere etwas pummelig. Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer konnte letzte Nacht die verdächtigen Personen in ihrem Fahrzeug beobachten, wer kann weitere Hinweise zum Verbleib des VW Lupo / der Personen geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331- 2080. Gruß Sönke Petersen

