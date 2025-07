Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nächtlicher Straßenraub

Hemer (ots)

Zwei junge Männer, 17 und 18 Jahre alt, wurden in der Nacht zum Donnerstag in der Fichtestraße überfallen. Wie sie der Polizei berichteten, seien sie gegen 2 Uhr die Fichtestraße entlang gegangen, als ihnen zwei Männer entgegengekommen seien. Sie hätten unter anderem nach Zigaretten gefragt und dann angefangen, auf sie einzuschlagen. Die Unbekannten nahmen Handys, Kopfhörer und eine Flasche Parfüme an sich, verboten den Opfern, die Polizei anzurufen und liefen weg. Erst am nächsten Abend erschienen die beiden jungen Männer auf der Polizeiwache in Iserlohn, um Anzeige zu erstatten. Die Polizei bittet um Hinweise: Wem sind die beiden etwa 30 bis 35 Jahre alten Männer in der Nacht aufgefallen? Hinweise bitte unter Telefon 9099-0 an die Polizei in Hemer. (cris)

