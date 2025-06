Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Ruhestörer beleidigt massiv Einsatzkräfte der Polizei - und filmt das Geschehen beweiskräftig -#polsiwi

Kreuztal-Fellinghausen (ots)

In der Nacht zum heutigen Dienstag (24. Juni) hat ein 42-Jähriger wegen erheblichen Ruhestörungen nach Mitternacht für einen Polizeieinsatz in der Straße "In der Thal" gesorgt. Zum Schluss landete er in der Ausnüchterungszelle.

Gegen 00:30 Uhr ging ein Notruf bei der Polizei ein. Anwohner beschwerten sich über erhebliche Ruhestörungen durch einen Bewohner des Mehrparteienhauses. Er solle stark alkoholisiert sein und selber gerufen haben, dass er Drogen genommen habe.

Der 42-jährige Unruhestifter ist polizeibekannt, er soll laut Hinweisgeber zudem mehrere Messer in der Wohnung haben. Eine Polizeistreife machte sich sofort auf den Weg. Als die Beamtin und der Beamte wenig später vor Ort eintrafen, war das Geschrei des Mannes weit zu hören. Zunächst ließ der 42-Jährige die Einsatzkräfte in seine Wohnung, verhielt sich dann aber stark stimmungsschwankend und zunehmend aggressiver. Schließlich beleidigte er die Ordnungshüter unter anderem mit "Idioten", "Fotze" und "Hurensohn". Auch mit anzüglichen sexistischen Kommentaren sparte der Mann nicht. Da er sich vor Ort nicht beruhigen ließ, nahmen ihn die Beamten mit zur Polizeiwache nach Siegen. Weil der 42-Jährige das Geschehen rund um die Beleidigungen beweiskräftig filmte, stellten die Beamten sein Handy als Beweismittel sicher. Zudem fanden sie bei ihm noch ein verbotenes Einhandmesser. Dies brachte dem Ruhestörer neben der Strafanzeige wegen Beleidung und der Ordnungswidrigkeit bezüglich der Ruhestörung noch eine weitere Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Das Messer wurde ebenfalls sichergestellt. In der Ausnüchterungszelle konnte sich der 42-Jährige ebenfalls nicht benehmen. Er beschmierte die Zelle sowie die Kamera mit seinen eigenen Fäkalien.

