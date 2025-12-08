PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20251208-1-PDNMS-Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 210

Bovenau / Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am Samstag Abend ist es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 210 in Höhe Bovenau gekommen. Hierbei wurden mehrere Personen - zum Teil schwer - verletzt.

Am 05.12.2025 wurde gegen 22:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A 210 Rendsburg in Fahrtrichtung Kiel gemeldet.

Beim Eintreffen der Polizei konnten drei unfallbeteiligte Fahrzeuge und vier involvierte Personen festgestellt werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde ein zunächst defektes Fahrzeug (Nissan Juke) durch einen Nissan Qashqai abgeschleppt. Nach Komplikationen bei dem Abschleppvorgang blieben beide Fahrzeuge - lediglich mit Warnblinker gesichert- auf dem rechten Fahrstreifen stehen.

Ein 29-jähriger deutscher Fahrer eines VW Golf fuhr, möglicherweise aufgrund von Sekundenschlaf, ungebremst auf das Fahrzeuggespann auf.

Das abzuschleppende Fahrzeug wurde durch den Aufprall etwa 3 Meter neben die Fahrbahn geschleudert. Eine 43-Jährige und ein 45-Jähriger wurden hierdurch lebensgefährlich verletzt. Die 43-jährige, die sich auf dem Fahrersitz befand, musste durch die eingesetzte Feuerwehr aus dem Fahrzeug herausgeschnitten werden. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Beifahrer ist nach aktuellem Stand mittlerweile außer Lebensgefahr.

Der 29-jährige VW Golf Fahrer sowie die 72-jährige, die sich in dem schleppenden Fahrzeug befand, wurden mit leichten Verletzungen ebenfalls in Krankenhäuser verbracht.

Für die genaue Rekonstruktion des Unfalls wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Fahrzeuge wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen und eingeschleppt.

Die Fahrbahn bis etwa 04:00 Uhr voll gesperrt.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 12:25

    POL-NMS: 251205-1-pdnms Überladung mit Vorsatz auf der BAB 7

    Rendsburg / BAB 7, Parkplatz Ohe (ots) - Am heutigen Morgen, gegen 10.00 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizei-Verkehrsüberwachungsdienstes, ein aus Rumänien stammenden Autotransporter auf der BAB7 Parkplatz Ohe, in Fahrtrichtung Dänemark. Beladen war der kleine Transporter mit einem BMW i4 (Elektrofahrzeug) und auf dem Anhänger befand sich ein VW ID3 ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 09:39

    POL-NMS: 251204-2-pdnms Zeugen nach Einbruch in Tankstelle in Jevenstedt gesucht

    Jevenstedt ( Kreis RD-Eck ) (ots) - Am 04.12.2025 kam es gegen 01.45 Uhr zu einem Einbruch in eine Tankstelle in der Itzehoer Straße in Jevenstedt, die Täter flüchteten im Anschluss in einem dunklen Kleinwagen der Marke VW Lupo in Richtung B 77. Die beiden Täter waren zuvor mit ihrem Kleinwagen rückwärts gegen die Eingangstür der Tankstelle gefahren, ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 07:15

    POL-NMS: 251204-1-pdnms Zeugen nach Diebstahl in Hamdorf gesucht

    Hamdorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots) - Zwischen dem 11.11.2025 und dem 15.11.2025 kam es zu einem Diebstahl aus einem Container auf einem landwirtschaftlichen Hof im Weider Weg in Hamdorf, der oder die Täter stahlen Werkzeug aus einem unverschlossenen Container, der auf einem Hof in Hamdorf stand. Der oder die Täter konnten den unverschlossenen Container ( Maße 2X7X3 Meter ) betreten und aus einem Regal dort ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren