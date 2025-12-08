Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20251208-1-PDNMS-Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 210

Bovenau / Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am Samstag Abend ist es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 210 in Höhe Bovenau gekommen. Hierbei wurden mehrere Personen - zum Teil schwer - verletzt.

Am 05.12.2025 wurde gegen 22:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A 210 Rendsburg in Fahrtrichtung Kiel gemeldet.

Beim Eintreffen der Polizei konnten drei unfallbeteiligte Fahrzeuge und vier involvierte Personen festgestellt werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde ein zunächst defektes Fahrzeug (Nissan Juke) durch einen Nissan Qashqai abgeschleppt. Nach Komplikationen bei dem Abschleppvorgang blieben beide Fahrzeuge - lediglich mit Warnblinker gesichert- auf dem rechten Fahrstreifen stehen.

Ein 29-jähriger deutscher Fahrer eines VW Golf fuhr, möglicherweise aufgrund von Sekundenschlaf, ungebremst auf das Fahrzeuggespann auf.

Das abzuschleppende Fahrzeug wurde durch den Aufprall etwa 3 Meter neben die Fahrbahn geschleudert. Eine 43-Jährige und ein 45-Jähriger wurden hierdurch lebensgefährlich verletzt. Die 43-jährige, die sich auf dem Fahrersitz befand, musste durch die eingesetzte Feuerwehr aus dem Fahrzeug herausgeschnitten werden. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Beifahrer ist nach aktuellem Stand mittlerweile außer Lebensgefahr.

Der 29-jährige VW Golf Fahrer sowie die 72-jährige, die sich in dem schleppenden Fahrzeug befand, wurden mit leichten Verletzungen ebenfalls in Krankenhäuser verbracht.

Für die genaue Rekonstruktion des Unfalls wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Fahrzeuge wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen und eingeschleppt.

Die Fahrbahn bis etwa 04:00 Uhr voll gesperrt.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell