Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251211-1-pdnms Positive Fahrradkontrolle in Fockbek
  • Bild-Infos
  • Download

Fockbek ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 11.12.25, zwischen 09:30 Uhr bis 11 Uhr führte die Polizeistation Fockbek eine Kontrolle der Fahrräder und E-Scooter der Schüler und Schülerinnen der Bergschule in Fockbek durch. Dabei wurden alle Fahrräder und E-Scooter der anwesenden Schüler/innen der Grund und Gesamtschule auf die Verkehrssicherheit kontrolliert. Aus Sicht des stellvertretenden Stationsleiter der Polizeistation Fockbek, Polizeihauptkommissar Derner, war die Kontrolle dieses Jahr ein großer Erfolg. Es wurden ca. 100 Fahrräder und 10 E-Scooter kontrolliert. An keinem der kontrollierten Fahrräder konnten erhebliche Mängel festgestellt werden. Es wurden lediglich 7 Kontrollberichte aufgrund fehlenden Reflektoren ausgestellt. In den Vorjahren waren die festgestellten Mängel teilweise 3mal so hoch. In diesem Jahre fielen besonders neuere Fahrräder (MTB) aufs. Diese werden immer noch ohne die erforderlichen Reflektoren verkauft. Daher aus gegebenen Anlass nochmal ein Hinweis der Polizei : Die Reflektoren müssen nach dem Kauf beim Fahrradhändler durch die Eltern noch nachgerüstet werden, ansonsten sind die Fahrräder nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Gruß

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

