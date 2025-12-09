Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20251209-1-PDNMS-Fußgänger bei Unfall in Eckernförde verletzt

Eckernförde (ots)

Am 08.12.2025 wurde ein Fußgänger beim Überqueren der Fahrbahn in Eckernförde von einem Fahrzeug erfasst und hierbei schwer verletzt.

Gestern Abend gegen 18:30 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall in der Flensburger Straße in Eckernförde gemeldet.

Nach derzeitigem Sachstand habe ein 57-jähriger Fußgänger die vierspurige Flensburger Straße unvermittelt in Höhe einer Tankstelle überquert. Ein aus Richtung Lornsenplatz herannahender Mercedes-Benz Fahrer befuhr den linken von zwei Fahrstreifen auf dieser Höhe. Der Fahrzeugführer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Fußgänger.

Der Fußgänger zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde in das UKSH nach Kiel verbracht.

Für die Rekonstruktion des Unfalls wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Im Zuge der Unfallaufnahme kam es bis 21.30 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen in dem genannten Bereich.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell