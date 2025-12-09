PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20251209-1-PDNMS-Fußgänger bei Unfall in Eckernförde verletzt

Eckernförde (ots)

Am 08.12.2025 wurde ein Fußgänger beim Überqueren der Fahrbahn in Eckernförde von einem Fahrzeug erfasst und hierbei schwer verletzt.

Gestern Abend gegen 18:30 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall in der Flensburger Straße in Eckernförde gemeldet.

Nach derzeitigem Sachstand habe ein 57-jähriger Fußgänger die vierspurige Flensburger Straße unvermittelt in Höhe einer Tankstelle überquert. Ein aus Richtung Lornsenplatz herannahender Mercedes-Benz Fahrer befuhr den linken von zwei Fahrstreifen auf dieser Höhe. Der Fahrzeugführer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Fußgänger.

Der Fußgänger zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde in das UKSH nach Kiel verbracht.

Für die Rekonstruktion des Unfalls wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Im Zuge der Unfallaufnahme kam es bis 21.30 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen in dem genannten Bereich.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 14:37

    POL-NMS: 251208-3-pdnms Zeugenaufruf nach Containerbränden in Neumünster

    Neumünster (ots) - Am 07.12.2025 kam es zu zwei Mülltonnenbränden in Neumünster-Einfeld. Die Polizei sucht Zeugen. Gestern gegen 14:15 Uhr wurde eine Funkstreifenbesatzung des 1. Polizeireviers Neumünster in die Dorfstraße, Neumünster entsandt. Beim Eintreffen der Polizei brannte ein Müllcontainer bereits in voller Ausdehnung. Das Feuer konnte durch die ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 12:29

    POL-NMS: 20251208-2-Zeugenaufruf nach versuchter Entwendung eines Maserati in Gettorf

    Gettorf - Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einem versuchten Diebstahl eines Fahrzeuges in Gettorf. Die Täter konnten im Nahbereich festgenommen werden. Am 07.12.2025 gegen 01:00 Uhr kam es zu einem versuchten Diebstahl eines Maserati Levante GT Hybrid (Zeitwert 90.000 EUR) bei einem Autohaus in Gettorf. Die Polizei ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 08:04

    POL-NMS: 20251208-1-PDNMS-Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 210

    Bovenau / Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots) - Am Samstag Abend ist es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 210 in Höhe Bovenau gekommen. Hierbei wurden mehrere Personen - zum Teil schwer - verletzt. Am 05.12.2025 wurde gegen 22:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A 210 Rendsburg in Fahrtrichtung Kiel gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei konnten drei unfallbeteiligte Fahrzeuge und vier involvierte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren