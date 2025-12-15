Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20251215-2-PDNMS-Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruchdiebstahl in Emkendorf

Bordesholm / Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am Wochenende kam es zu einem vollendeten Wohnungseinbruchsdiebstahl in Emkendorf. Die Kriminalpolizei in Rendsburg sucht Zeugen.

Zwischen dem 12.12.2025, 16:30 Uhr und dem 13.12.2025, 11:35 Uhr kam es zu einem vollendeten Wohnungseinbruchdiebstahl in der von-Lüttwitz-Heinrich-Straße in Emkendorf.

Der oder die unbekannten Täter hebelten eine Terrassentür mittels eines unbekannten Gegenstandes auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Einfamilienhaus. Der/die Täter durchsuchten das Tatobjekt. Das Stehlgut ist bislang unbekannt.

Die Kriminalpolizei in Rendsburg hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer kann sachdienliche Informationen zu der genannten Tat geben? Wer hat in dem genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Kriminalpolizei Rendsburg unter 04331-2080 oder per Mail an rendsburg.kpst@polizei.landsh.de

Constanze Becker

