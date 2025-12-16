PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251216-1-pdnms Zeugen und Geschädigte nach Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr gesucht

Gettorf / B 76 (ots)

Am 06.12.2025 gegen 19.55 Uhr kam es auf der B 76 zu einem Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, unbekannte Täter hatten dort von der Brücke der Straße Duxmoor einen Gegenstand auf fahrende Autos auf der B 76 geworfen.

Eine Zeugin befuhr die B 76 in Richtung Kiel und konnte, als sie unter der Brücke durchfuhr, beobachten, wie ein Böller von der Brücke auf ein vor ihr fahrendes Auto geworfen wurde. Das vor ihr fahrende Auto machte auch noch einen kleinen Schlenker, fuhr dann aber weiter.

Die Polizei Gettorf sucht jetzt nach weiteren Zeugen wie auch nach dem Fahrer/in des vom Böller getroffenen Autos, diese werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gettorf unter der Rufnummer 04346-2965000 zu melden.

Gruß

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 10:53

    POL-NMS: 251215-1-2-pdnms Folgemeldung zum Unfall L 49 bei Bordesholm

    Bordesholm (ots) - Wie bereits berichtet, kam es am 15.12.2025 gegen 07.45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L 49, Höhe Bordesholm, die Unfallstelle ist weiterhin voll gesperrt, ein Sachverständiger ist vor Ort. Nach derzeitigen Ermittlungsstand wollte ein PKW, der aus Richtung Schönbek ( K 72 ) kam, nach links auf die L 49 einbiegen und übersah hierbei ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 10:37

    POL-NMS: 20251215-2-PDNMS-Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruchdiebstahl in Emkendorf

    Bordesholm / Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots) - Am Wochenende kam es zu einem vollendeten Wohnungseinbruchsdiebstahl in Emkendorf. Die Kriminalpolizei in Rendsburg sucht Zeugen. Zwischen dem 12.12.2025, 16:30 Uhr und dem 13.12.2025, 11:35 Uhr kam es zu einem vollendeten Wohnungseinbruchdiebstahl in der ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 09:01

    POL-NMS: 251215-1-pdnms Vollsperrung L 49 Höhe Bordesholm nach schweren Verkehrsunfall

    Bordesholm (ots) - Am heutigen Morgen gegen 07.45 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L 49 Höhe Bordesholm, bei dem Unfall wurden zwei Verkehrsteilnehmer zum Teil schwer verletzt, die Landstraße ist derzeit in Höhe der Unfallstelle voll gesperrt. Ein Rettungshubschrauber ist am Unfallort gelandet, näheres zum Unfallhergang folgt. Gruß Sönke ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren