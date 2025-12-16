Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251216-1-pdnms Zeugen und Geschädigte nach Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr gesucht

Gettorf / B 76 (ots)

Am 06.12.2025 gegen 19.55 Uhr kam es auf der B 76 zu einem Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, unbekannte Täter hatten dort von der Brücke der Straße Duxmoor einen Gegenstand auf fahrende Autos auf der B 76 geworfen.

Eine Zeugin befuhr die B 76 in Richtung Kiel und konnte, als sie unter der Brücke durchfuhr, beobachten, wie ein Böller von der Brücke auf ein vor ihr fahrendes Auto geworfen wurde. Das vor ihr fahrende Auto machte auch noch einen kleinen Schlenker, fuhr dann aber weiter.

Die Polizei Gettorf sucht jetzt nach weiteren Zeugen wie auch nach dem Fahrer/in des vom Böller getroffenen Autos, diese werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gettorf unter der Rufnummer 04346-2965000 zu melden.

Gruß

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell