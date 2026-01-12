Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Kiosk

Hildesheim (ots)

Sarstedt (ste) - Am Montag, den 12.01.2026 kommt es in den frühen Morgenstunden zu einem Einbruch in den Kiosk in der Bahnhofstraße in Sarstedt. Bislang unbekannte Täter verschaffen sich Zutritt durch Einwerfen der Scheibe mit einem Gullydeckel und entwenden diverse Tabakwaren, E-Zigaretten und Süßigkeiten. Zeugen, die in dieser Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066-9850 zu melden.

