Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Raub in der Hildesheimer Oststadt - wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am Sonntagabend (11.01.2026) soll ein 30-jähriger Hildesheimer gegen 21:00 Uhr in der Schillerstraße, auf dem Teilstück zwischen Einumer Straße und Goethestraße, von einem unbekannten Täter ausgeraubt worden sein. Die Polizei hat in diesem Zusammenhang die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Bislang vorliegenden Erkenntnissen zufolge soll sich das Opfer an seinem Auto aufgehalten haben, als sich ihm der Täter von hinten genähert und den 30-Jährigen in einen sogenannten Schwitzkasten genommen habe. Hierbei soll der Unbekannte die Herausgabe von Wertgegenständen verlangt haben. Im weiteren Verlauf habe der Täter die Geldbörse des Opfers aus dessen Kleidung gezogen und sei damit in Richtung Goethestraße weggelaufen.

Zu dem Flüchtigen liegt eine vage Beschreibung vor. Demnach soll er ca. 180 bis 185 cm groß sein, habe mit einem nicht näher bekannten Akzent gesprochen und sei dunkel gekleidet gewesen.

Zeugen, die gestern Abend etwas beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

