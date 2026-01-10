PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Küchenbrand in einer Doppelhaushälfte

Hildesheim (ots)

BOCKENEM/Jerze (hep):

Am heutigen Tag, gegen 13:25 Uhr, wurde ein Küchenbrand in der Bornumer Straße im Bockenemer Ortsteil Jerze gemeldet. Die Bewohner des Hauses verließen selbstständig das Gebäude, bevor die Einsatzkräfte eintrafen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Neben der Polizei Bad Salzdetfurth befanden sich die Ortsfeuerwehren Bockenem und weiterer Ortsteile mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort. Es ist hauptsächlich Küchenmobiliar und -interieur beschädigt worden. Zudem verendeten zwei Vögel in der brandbetroffenen Küche. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

