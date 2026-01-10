Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld. Von schneebedeckter Fahrbahn abgekommen und Schilder beschädigt

Hildesheim (ots)

Alfeld (geb). Am 10.01.2025 gegen 03:45 Uhr stellten die Beamten der Polizei Alfeld im Bereich Bahnhofstraße/Schlehbergring in Alfeld mehrere beschädigte Verkehrszeichen auf einer "Verkehrsinsel" fest. Anhand der Spurenlage vor Ort ist davon auszugehen, dass ein bislang unbekannter Verursacher mit seinem Pkw die Bahnhofstraße in Fahrrichtung Schlehbergring befuhr. Auf schneebedeckter Fahrbahn kam dieser rechtsseitig von der Fahrbahn ab und stieß gegen mehrere Verkehrszeichen auf der Verkehrsinsel, welche er hierdurch beschädigte. An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Alfeld unter 05181/8073-0 in Verbindung zu setzen.

