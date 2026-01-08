Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Werkstatt in Flammen: Polizei ermittelt zur Brandursache

Hildesheim (ots)

Hildesheim (jer) - Am frühen Abend ist es in der Hildesheimer Nordstadt, unweit eines Fitnessstudios, zu einem Brand in einer Werkstatt gekommen. Die Polizei wurde gegen 18 Uhr alarmiert, nachdem ein Passant eine starke Rauchentwicklung gemeldet hatte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Teil der Halle bereits in Flammen.

Die Feuerwehr leitete umgehend Löscharbeiten ein und konnte ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindern. Nach aktuellem Stand wurden keine Personen verletzt. Zur Schadenshöhe sowie zur Brandursache können derzeit noch keine verlässlichen Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell