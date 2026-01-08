PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Werkstatt in Flammen: Polizei ermittelt zur Brandursache

Hildesheim (ots)

Hildesheim (jer) - Am frühen Abend ist es in der Hildesheimer Nordstadt, unweit eines Fitnessstudios, zu einem Brand in einer Werkstatt gekommen. Die Polizei wurde gegen 18 Uhr alarmiert, nachdem ein Passant eine starke Rauchentwicklung gemeldet hatte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Teil der Halle bereits in Flammen.

Die Feuerwehr leitete umgehend Löscharbeiten ein und konnte ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindern. Nach aktuellem Stand wurden keine Personen verletzt. Zur Schadenshöhe sowie zur Brandursache können derzeit noch keine verlässlichen Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05121/ 939-112
Fax: 05121/939-250
E-Mail: einsatzkoordination@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 17:37

    POL-HI: Aufbruch eines Snackautomaten am Bahnhof Barnten

    Hildesheim (ots) - Nordstemmen / Barnten (jan) - Am Mittwoch, den 07.01.2026 wird der Polizei Sarstedt ein Aufbruch eines Snackautomaten am Bahnhof Barnten bekannt. Der Tatzeitraum kann zum jetzigen Stand der Ermittlungen noch nicht näher eingegrenzt werden. Unbekannte Täter haben den Automaten gewaltsam mittels unbekanntem Werkzeug aufgebrochen und entwendeten vermutlich eine bislang unbekannte Summe an Bargeld. ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 17:37

    POL-HI: Brand in einem Restaurant

    Hildesheim (ots) - Giesen / Hasede (jan) - Am Mittwoch, den 07.01.2026 wird gegen 12:45 Uhr der Polizei Sarstedt durch die Feuerwehr ein Brand in einem griechischen Restaurant in dem Giesener Ortsteil Hasede gemeldet. Vor Ort kann festgestellt werden, dass ein Sicherungskasten in der Restaurantküche Feuer gefangen hatte. Die Flammen waren kurzzeitig auch auf Teile des Gebäudes übergegangen. MitarbeiterInnen und wenige Gäste konnten rechtzeitig das Gebäude unverletzt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren