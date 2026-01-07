Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Aufbruch eines Snackautomaten am Bahnhof Barnten

Hildesheim (ots)

Nordstemmen / Barnten (jan) - Am Mittwoch, den 07.01.2026 wird der Polizei Sarstedt ein Aufbruch eines Snackautomaten am Bahnhof Barnten bekannt. Der Tatzeitraum kann zum jetzigen Stand der Ermittlungen noch nicht näher eingegrenzt werden.

Unbekannte Täter haben den Automaten gewaltsam mittels unbekanntem Werkzeug aufgebrochen und entwendeten vermutlich eine bislang unbekannte Summe an Bargeld. Anschließend entfernten sie sich unerkannt von dem Tatort.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/985-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell