Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Vermisste Seniorin tot aus Elbe geborgen

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

26.08.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 26.08.2025 - Geesthacht

Am 26.08.2025 in den Mittagsstunden wurde in Geesthacht eine leblose Person im Wasser festgestellt und von Rettungskräften geborgen.

Dienstagvormittag wurde eine 86-jährige Geesthachterin von einem Angehörigen bei der Polizei als vermisst gemeldet. Die sofort eingeleiteten Suchmaßnahmen verliefen zunächst ohne Erfolg. Gegen 11:45 Uhr wurde von einem Passanten gemeldet, dass sich in Höhe der Werfstraße eine leblose Person im Elbewasser befinden sollte. Nach Abschluss der Bergungsmaßnahmen dann die traurige Gewissheit: Bei der Verstorbenen handelt es sich um die 86-jährige vermisste Seniorin.

Die Polizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein. Nach derzeitigem Erkenntnisstand liegen keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor.

Christian Braunwarth, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck Sophie-Marie Jakobi, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

