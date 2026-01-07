Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wohnhausbrand in Hoheneggelsen

Hildesheim (ots)

SÖHLDE - (jpm) Am 07.01.2026 kam es im Söhlder Ortsteil Hoheneggelsen gegen 02:00 Uhr zu einem Brand eines Fachwerkhauses. Die Ursache ist bislang unbekannt.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Dachstuhl des Hauses bereits in Vollbrand.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge war die Feuerwehr mit etwa 130 Kräften bis in den Vormittag im Einsatz, um den Brand zu löschen.

Menschen wurden nicht verletzt. Jedoch ist das Haus nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit nicht beziffert werden.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen. Diese dauern an.

